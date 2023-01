Errol Spence vs Terence Crawford: ¿Se reactivan las negociaciones?

Tan real es que Errol Spence y Terence Crawford son dos de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad como que mes a mes, año tras año, se empeñan en desilusionar a los fanáticos del boxeo que llevan tiempo esperando que se enfrenten en un combate que, además, pondrá en juego el campeonato mundial indiscutible de la división de peso wélter.

Ya desde que en 2020 se reactivó la maquinaria boxística tras el parón al que obligó la pandemia de coronavirus se había comenzado a hablar de la posibilidad que se enfrenten. En 2021 se intentó sin éxito entablar las primeras negociaciones. Y en 2022 ambos dijeron estar listos. De palabra, pero sin comprometerse nunca a través de un contrato.

Quien fue consultado sobre la posibilidad de que se retomen las conversacines que fracasaron en noviembre del año pasado fue Stephen Espinoza, presidente de la cadena ShowTime que es aliada de PBC, promotora de Errol Spence. "La realidad es que sigue siendo una pelea atractiva", comenzó diciendo en diálogo con FightHub.

“Nadie va a guardar rencor y decir que no vamos a lidiar con Crawford solo porque la primera vez no salió como queríamos. Pero hay otros factores ahora. Spence tiene ordenada una pelea con Thurman como obligatorio y todo está listo. No es tan simple hacer que ese compromiso desaparezca", agregó.

Y concluyó: "No tengo ninguna duda de que nadie de este lado, desde Errol hasta todos los demás, quiere desaprovechar esa oportunidad. Pero nadie quiere volver a pasar una mala experiencia. Sé que hay muchas versiones diferentes de lo que pasó. Sé que desde este lado se sintió como si nos quitaran la alfombra debajo de nosotros con muy poco aviso. Pero no significa que vayamos a dar un paso atrás en las negociaciones si existe la oportunidad de hacerlo".