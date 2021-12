En Los Ángeles, California, se vivirá una guerra cuando choquen Gervonta Davis e Isaac Cruz por el Título Mundial Ligero AMB. Por otra parte, en la tarde de hoy ambos superaron el pesaje, pero el ambiente se calentó luego de que haya terminado a los manotazos tras un tenso y largo cara a cara. ¡Hay tiro!

A fines de septiembre, Canelo Álvarez y Caleb Plant calentaron en la primera conferencia de prensa el choque por el indiscutible de las 168 libras. Lo sucedido entre ellos dejó las expectativas bien arriba por lo que el combate cumplió con las expectativas en el cual el tapatío salió con la mano en alto tras un imponente KO.

Por otra parte, casi tres meses después de eso, Gervonta Davis e Isaac Cruz tuvieron un intenso cara a cara luego de haberse superado la balanza al marcar 134.5 y 134.2 libras respectivamente. La historia los puso en el famoso face to face en el que ninguno se quitaba la mirada del otro, ni cuando le pedía que miren a las cámaras. El primero en romper filas fue The Tank que luego terminó dándole dos manotazos a un Pitbull que se enfureció por no llegar a lanzar el suyo.

“Es una pelea para mostrar mis habilidades, mi juego de pies, todas las herramientas que no he mostrado antes. Creo que es la pelea en donde lo puedo demostrar”, expresó Davis luego del pesaje. Por su parte, el mexicano comentó: “La dinastía Cruz y los mexicanos nos caracterizamos por dar guerras y es lo que vamos a dar. Me motiva como peleador, como persona, realizar mi trabajo para mis hijos”.