Mike Tyson eligió a los mejores cinco boxeadores de la actualidad y no nombró a Canelo Álvarez

A la hora de pensar en los mejores boxeadores del momento los primeros nombres que pueden aparecer son los de Canelo Álvarez, Oleksandr Usyk o Naoya Inoue. Bueno, para Mike Tyson ninguno de todos estos entra en su lista de los pugilistas más destacados del momento y, por eso, a la hora de dar su opinión sobre un tema que genera mucho debate, sorprendió a todos.

En una entrevista con el podcast Pound 4 Pound with Kamaru Usman & Henry Cejudo, Iron Mike fue claro a la hora de elegir quienes le parecen aquellos boxeadores que mejor presente atraviesan cerca de terminar el año 2024 y, aunque se trata de una opinión personal basada en gustos propios, las elecciones de la leyenda no dejaron de sorprender a los fanáticos del deporte.

La lista de los cinco mejores boxeadores de la actualidad para Mike Tyson

“David Benavidez, Tank (Gervonta) Davis, Shakur (Stevenson) cuando está bien, cuando enfrenta un rival como Tank. Tengo también a Bud (Terence) Crawford y me gusta Errol Spence también. Creo que Spence podría regresar y recuperar su título mundial. Realmente lo creo”.

Y además, agregó: “Con Spence, lo que yo pienso es que esto es boxeo, esto es un negocio. Si pudieras pelear contra un tipo con el que creciste en los viejos tiempos, hazlo. Como en los años 30, cuando los muchachos judíos peleaban entre ellos porque eran pobres, no tenían dinero y tenían que conseguir peleas para poder alimentar a sus familias. Pero iban a intentar ganar el título, no iban a dejarse ganar. Spence debería pelear con los Charlo”.

Errol Spence Jr. es el gran apuntado por Mike Tyson para que este brille en el boxeo. (GETTY IMAGES)

“Porque ambos ganarían dinero, ambos irían al banco y ambos alimentarían a sus familias. Ellos no pueden decir que no van a pelear contra su amigo. Si es tu amigo, él va a pelear contigo, porque ambos pueden ayudarse a alimentar a sus familias. De eso es de lo que se trata el boxeo, de proveer para la familia. No se trata de decir que él es mi amigo y no puedo pelear contra él porque crecí con él. No. Si él es un gran atractivo de taquilla, él debería querer ayudarte y pelear contigo para que ganes dinero. Eso es lo que hace un amigo”, cerró.

Tyson está en la recta final de su preparación para la pelea que tendrá el próximo viernes 15 de noviembre ante Jake Paul en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL. Para ese duelo se espera un gran espectáculo y que Mike muestre que todavía tiene algo del poder que lo convirtió en una leyenda absoluta del boxeo. Eso le significará sobreponerse a la ambición y al gran peligro que representará Paul dentro del cuadrilátero.