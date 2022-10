Uno de los peleadores más interesantes de la actualidad en México es Julio César Martínez, quien en el 2022 tuvo una derrota contra Román Chocolatito González. Por otro lado, en las últimas horas, Sunny Edwards, el campeón del mundo FIB Mosca, lanzó munición pesada contra el mexicano al decir que siempre pone una excusas para no llevar adelante la pelea.

La aparición de Rey Martínez acaparó todo tipo de mirada en el mundo del boxeo debido a que llevó adelante una verdadera guerra. Esto le permitió ganar grandes oportunidades y llevar diferentes contiendas a México, las cuales pudo siempre salir con la mano en alto al ganar en las tarjetas.

Por otro lado, al campeón del mundo mexicano volvió a recibir un tiro de Sunny Edwards, quien no dudó en destruirlo. “Sé que él la echó para abajo y pidió más dinero del que yo había aceptado”, expresó el Campeón del Mundo de la Federación Internacional del Boxeo Mosca en exclusiva a Izquierdazo.

Y agregó: “Obviamente muy frustrado y muy decepcionado porque quiero peleas de legado y las que quiero porque no sé cuánto tiempo más Rey Martínez va a estar en esta división. Hemos visto cómo es su carrera. Es un muy buen peleador, no se cuestiona su talento. Sin embargo, claramente no se lo está tomando en serio, ha fallado en el peso, sale de fiesta todo el tiempo, no está viviendo la vida de un campeón mundial”.

Por otro lado, el británico expuso que el mexicano dijo que si, pero que luego no puso una excusa para no llevar adelante la pelea. “Cada término que pidió, accedí, lo único que pedí, no me importaba fecha, lugar, hora, qué tan lejos, lo único que solicité era un ring de 20 pies. Eso es lo único que negocié y 100 mil dólares más de la bolsa. Es frustrante que fácilmente diga ese tipo de cosas”, comentó.

Y añadió: “Lo he visto en Instagram que ha estado usando un traje para sudar por las últimas seis semanas. Tan pronto empezó a entrenar, comenzó a usar un traje para sudar. Estaba entrenando con (Eddy) Reynoso por algunos días y después llega el mensaje de que la pelea no se iba a dar porque no le dieron su dinero. El dinero que acepté, sabía que iba a obtener más, es el peleador local, es un boxeador de alto perfil. Pero el dinero que debió pedir debió ser ridículo, porque con lo que iba a recibir estaba muy feliz”.