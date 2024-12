La temporada del futbol de México terminó y con eso los equipos entran en el receso. Algunos, que terminaron antes su temporada antes, ya están pensando en el mercado de pases y la pretemporada, pero otros, al llegar hasta el final en el torneo, aún tiene más días de descanso.

Ese es el caso de América, que recién el pasado 15 de diciembre culminó su temporada luego de vencer a Rayados en la Final del Apertura 2024. Ahora, con más calma, los jugadores descansan y recargan energías pensando en el inicio del Clausura 2025, pautado para el viernes 10 de enero.

Pese a esto, muchos protagonistas definen su futuro en las Águilas. Y Álvaro Fidalgo es uno de los que ya tomó una decisión pensando en el futuro más cercano. Considerando que siempre es un nombre que suena para salir, ahora la historia sería diferente.

Álvaro Fidalgo fue clave en la Liguilla del Apertura 2024. [Foto IMAGO]

Pese a estar relacionado con clubes de Europa, el jugador no ve con malos ojos seguir en México. Según Récord, gente cercana al jugador asegura que ya no le inquieta no emigrar del cuadro azulcrema en lo inmediato. Si hay una vuelta al Viejo Continente será más adelante.

Con la decisión de haberse nacionalizado mexicano, Fidalgo sabe que en 2025 cumplirá con el tiempo que exige la FIFA para poder jugar con una Selección que no es la suya y aunque hoy no es su prioridad jugar con la Selección Mexicana tampoco es algo para descartar.

¿Cómo fue el Apertura 2024 de Álvaro Fidalgo en América?

Fidalgo disputó 22 de los 24 partidos disponibles en el Apertura 2024, siendo titular en 19, casi todos. Además, marcó un gol y realizó 6 asistencias, la mayoría en la Liguilla, parte clave donde realmente se conocer a los equipos capaces de ser campeones.