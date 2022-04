Errol Spence se sinceró sobre la decisión más dura de su carrera deportiva, que tuvo que ver con bajerse de la pelea ante Manny Pacquiao que tanto había esperado para no correr riesgos de quedar ciego.

La dura decisión que debió tomar Errol Spence para no quedar ciego

Si bien Errol Spence está considerado entre los diez mejores peleadores libra por libra de la actualidad, en los últimos años ha tenido una serie de inconvenientes que han conspirado contra el desarrollo de una carrera que incluso podría ser más brillante. El primero de ellos tuvo lugar apenas un mes después de unificar títulos mundiales en la división de peso wélter ante Sawn Porter, cuando sufrió un accidente automovilístico en el que salvó su vida de milagro pero que le demandó una larga inactividad.

Consumado su regreso a los cuadriláteros, defendiendo con éxito los cinturones del CMB y la FIB gracias a una victoria por decisión unánime ante el siempre duro Danny García; el estadounidense llegó a un acuerdo para realizar una nueva unificación de títulos mundiales en un cara a cara que venía deseando hace muchos años, nada menos que ante Manny Pacquiao.

Sin embargo, debió bajarse de esa pelea semanas antes luego de sufrir un desprendimiento de retina que lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica. Finalmente, el filipino peleó y perdió ante Yordenis Ugas, que se había quedado con el cinturón de la AMB que pertenecía a Pacquiao por la inactividad de este y que ahorá lo expondrá precisamente ante Spence el próximo 16 de abril en Arlington.

Sobre esa durísima decisión, Errol Spence se sinceró diciendo que de haber seguido adelante con la pelea ante Pacquiao hubiera corrido serio riesgo de quedar ciego, por lo que habría tenido que poner fin de manera abrupta a su ascendente carrera, cuando solo tiene 32 años. “No me arrepiento en absoluto. Todo sucede por una razón", comenzó diciendo en un entrenamiento abierto a la prensa.

Y agregó: “Si hubiera peleado con él, probablemente me hubiera quedado ciego y hubiera perdido mi carrera. Todo sucede por una razón. Solo tengo que tomar los golpes y seguir adelante. Ahora me enfoco en Ugas, pues he esperado esta pelea desde que tuve que abandonar la pelea con Pacquiao".

¿Quiénes son los campeones mundiales en la división de peso wélter?

La división de peso wélter tiene actualmente tres campeones mundiales. Errol Spence, monarca de la FIB y el CMB; y Yordenis Ugas, campeón de la AMB; estarán unificando títulos el próximo 16 de abril. Además de ellos, Terence Crawford es el campeón mundial de la OMB y para una amplia mayoría de los expertos el mejor de la división, aunque se ha mostrado esquivo de confirmarlo enfrentando a otros campeones.