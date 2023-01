En la última semana, se confirmó que Canelo Álvarez y Dmitry Bivol ya han comenzado a negociar la revancha para el 2023, pero según lo declarado por Eddie hearn se llevaría a las 168 libras y no en las 175 libras. Por otro lado, este cambio para la segunda pelea lo llevó a David Faitelson a estallar por los intereses del mexicano.

“Voy a poner mi cuello en la linea y decir Canelo Álvarez va a pelear ante Dmitry Bivol por el unificado de las 168 libras. Hay mucho trabajo para hacer, pero Dmitry Bivol esta para el desafío. Para él es sobre el legado. Él tiene la oportunidad si puede derrotar a Canelo Álvarez”, comentó el empresario de Matchroom Boxing.

Por otro lado, esto ya ha comenzado a debatirse y David Faitelson estalló contra con el mexicano al marcar que todos estos cambios es por una terquedad del nacido en Guadalajara para demostrar que puede vencer a Dmitry Bivol. “Subir a las 175 es tomar un riesgo que no parece necesario, por la forma en la que el ruso lo dominó. Pero la gente del Canelo, como siempre se las arregla y como tienen la plata dijo: ‘Que baje el ruso’. Como ellos tienen la plata el ruso va a hacer lo que le digan y si el ruso se tiene que cortar una pierna para dar las 168 libras, lo va a hacer”, comentó el periodista en A Los Golpes.

Y agregó: “Bivol es un gran 175 libras. El mejor del mundo y uno por encima que Beterbiev. Ha demostrado que está en su mejor momento. ¿Para qué bajarlo a 168 libras? Para cumplir con el capricho de Canelo Álvarez. Me vas a decir que no hay mejores rivales en 168 para el Canelo. A mi me parece que el Canelo es un tipo engreído, con mucho orgullo y que no sabe perder. Por qué no se dedica a buscar una pelea con Benavidez. Qué sería más atractivo ¿Canelo Álvarez vs. Benavidez o Canelo Álvarez vs. Bivol?”.

Por último, el reconocido periodista reiteró que el mexicano debe demostrar que es el mejor al subir en las 175 libras. “Si el Canelo Álvarez es tan hombrecito y tan valiente como él dice, él tiene que decir: ¡Señores, me voy a volver a preparar y voy a subir a 175 libras donde el ruso me ganó. Ahí voy a tratar de ganarle’. Siempre es más fácil subir que bajar de peso”, finalizó David Faitelson.