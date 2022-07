El próximo 20 de agosto, Emanuel Navarrete regresará al ring para hacerle frente a Eduardo Baez y defender su Título Mundial OMB Pluma. Por otro lado, luego de confirmarse su renovación con Top Rank y su regreso al cuadrilátero, el peleador de San Juan Zitlaltepec comentó que Shakur Stevenson se bajó de la pelea de un momento a otro.

Sin duda el Vaquero es uno de los grandes animadores para el boxeo mexicano ya que desde su coronación en supergallo hilvanó una serie de espectaculares victorias. Entre ellas se encuentra KO contra Jeo Santisima en la coestelar de Tyson Fuy vs. Deontay Wilder II.

Por otra parte, previo a que se confirmara el choque contra Eduardo Baez, se habló de que Emanuel Navarrete iba a ir ante Shakur Stevenson. Sin embargo, el mexicano explicó que estaba todo dado para cerrar el combate, pero el peleador estadounidense decidió bajarse de un momento a otro.

“Creo que hubo un poco de fallas del lado de allá. Lo último que supe es que no se iba a hacer y no escuché nada más”, comentó el Campeón del Mundo en diálogos con Izquierdazo. Y agregó: “Hasta donde sé negociamos sueldo y aceptamos las dos partes, estaba la fecha e incluso la sede en Nueva Jersey. Pero de pronto ya no”.

Por último, el peleador de Top Rank comentó que lo que terminó por bajar la pelea era subir a súper pluma. “Lo último que supe es Shakur ya no bajaba a 130, que iba a subir de división. Ya no iba a marcar más la división (superpluma), fue lo último, que no se iba a hacer y no escuché nada más”, finalizó el Vaquero Navarrete.