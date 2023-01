Uno de los peleadores que no terminó de estallar en los pesos completos fue Anthony Joshua debido a que ante Oleksandr Usyk no pudo hacer mucho, por lo que quedó expuesto que ese fue su límite. Por otra parte, cuando se habla del futuro del excampeón del mundo, un compatriota del británico explicó por qué no pudo explotar como se esperaba.

A lo largo de su carrera, el peleador que es promocionado por Eddie Hearn tuvo dos duras peleas en su carrera y a partir de ahí no pudo ser el mismo. El primero fue Wladimir Klitschko, quien a pesar de un veterano lo enfrentó y lo mandó a la lona, pero se recuperó. El segundo fue Andy Ruiz que sorprendió en un round para arrebatarle todos los titulos.

Por otra parte, para Joe Joyce el Rocky Mexicano es el culpable de que Anthony Joshua no sea al mismo desde su derrota en Nueva York. “(Anthony Joshua) no es miedoso, pero es aprehensivo de ser noqueado, porque lo han derribado varias veces. Prefiere estar a la defensiva, y quedarse fuera de peligro. Tendremos más certezas cuando veamos la revancha con Dillian Whyte”, explicó el Campeón del Mundo Interino OMB a iD Boxing.

Y agregó: “En la primera pelea que tuvieron, Dillian Whyte le estaba conectando golpes importantes. Se tambaleaba, pero seguía avanzando. Obviamente, algo importante cambió en él, después de su derrota con Ruiz. Me gustaría pelear contra AJ”.

Es cierto que en la revancha, Anthony Joshua no sufrió ante Andy Ruiz, pero decidió no ir al cruce y no arriesgar ante un pegador. Lo que también es verdad es que algo se rompió en él porque ante Oleksandr Usyk, un crucero inflado, y que con pocos golpes lo hacía temblar. Sin embargo, lo que se reclama es no ir a buscar la pelea a pesar de quedar en ridículo.