La semana que viene regresa al ring Gilberto Ramírez cuando enfrente a González en la eliminatoria mundialista el CMB. Por otra parte, en la previa al regreso de Dmitry Bivol, el peleador de Sinaloa volvió apuntar contra el ruso al decir que no entiende porqué no firmó para enfrentarlo y qué seguro fue por miedo a chocar guantes contra él.

El regreso del excampeón del mundo en las 175 libras ilusiona mucho debido a que realizó una gran presentación el pasado mes de julio cuando venció al cubano Sullivan Barrera. Debido a esto, el actual peleador de Golden Boy Promotion busca asentarse como uno de los mejores de la categoría y volver a ser uno de sus monarcas.

El gran apuntado por el Zurdo Ramírez es Dmitry Bivol, que en el día de hoy defendió con éxito su Título Mundial AMB ante Umar Salamov. A su vez, el próximo combate del mexicano será un choque eliminatorio con Yunieski González, y en la previa de su combate el peleador nacional volvió a apuntar contra el ruso.

“Quería pelear con Bivol porque en su momento me estuvo buscando. Dijo que no tenía miedo de pelear conmigo, pero al final creo que sí lo tiene”, expresó el excampeón del mundo mexicano a BoxingScene.com. Y agregó comentó que está feliz por la pelea que tendrá la semana próxima ya que será clave para poder enfrentar al campeón del mundo de la Asociación Mundial del Boxeo.

“Esto me garantiza si gano una pelea de título mundial. Todavía no comprendo por qué en su momento Bivol no firmó para pelea, pero tengo que ocuparme de mis cosas y después ir a buscar ese cinturón”, finalizó el Zurdo Ramírez.