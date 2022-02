En la última semana Ryan Garcia confirmó que dejaba de trabajar con Eddy Reynoso para ser entrenado por Joe Goossen, lo que impactó debido a que abandonó al mejor entrenador del 2021 con un gran equipo de boxeadores. Por otro lado, en las últimas horas el peleador de los Estados Unidos volvió a ser noticia ya que dio detalles de por qué pensó en quitarse la vida cuando tuvo una fuerte depresión el año pasado.

"Sé que esta noticia puede ser decepcionante para algunos de mis fanáticos, pero hoy anuncio que me retiraré de mi pelea del 9 de julio. En este momento es importante controlar mi salud y bienestar. He decidido tomarme un tiempo libre para concentrarme en convertirme en una versión más fuerte de mí mismo. Espero volver pronto y estoy deseando volver al ring cuando esté más saludable. Quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mis médicos y a quienes me apoyan”, de esa manera el Campeón del Mundo Interino del CMB confirmaba una dura noticia en sus redes sociales.

Con el correr de los meses, Ryan García volvió, pero no pudo pelear ante Joshep Díaz por una lesión de su mano, lo que postergó su reaparición para abril de este 2022. Por otro lado, en las últimas horas, el expeleador de Eddy Reynoso contó más detalles sobre la depresión que sufrió en el 2021 que lo llevaron a bajarse de una defensa mundialista.

En diálogos con Dan Cannobio, periodista de Inside Boxing Live, comentó que comenzó a beber y que pensó en suicidarse. “Tomaba todos los días; me quería quitar la vida. (…) Cuando estaba metido en eso, no pensé que iba a vivir. Estaba tan deprimido que adquirí malos hábitos. Empecé a beber y nunca bebo, nunca”, explicó el boxeador sobre el calvario que vivió.

Y agregó: “Fue tan malo, tan intenso, que pensé que tal vez prefería no estar aquí. No entendía lo que estaba pasando. Necesitaba ayuda profesional”. Cabe recordar que, tras más de un año de inactividad, Ryan Garcia regresará ante el africano Emmanuel Tagoe el próximo nueve de abril en el Alomodome de San Antonio.