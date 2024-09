Eddy Reynoso conoce a Canelo Álvarez desde que el tapatío es un niño. El tiempo pasó, crecieron juntos y actualmente se encuentran dominando el mundo del boxeo hace unos largos años. Por eso, el entrenador y manager de Saúl lo conoce a la perfección como para poder expresar lo que siente su pupilo y aventurar, por ejemplo, cuando se podría llegar a retirar el de Guadalajara.

Reynoso tiene en claro el éxito que ha conseguido junto a Canelo, pero Saúl ya tiene 34 años y el final se empieza a acercar cada vez más. En ese contexto, a Reynoso no le tembló el pulso a la hora de asegurar cuanto tiempo de carrera le queda a Álvarez y, además, se metió en una polémica con Julio César Chávez.

Eddy Reynoso adelantó el retiró de Canelo Álvarez

“La verdad no me gustaría que peleara más de cinco años. Yo creo que un par de años estaría bien, también tiene que disfrutar su familia, tiene que hacer su vida normal, hacer lo que más le guste”, empezó diciendo Reynoso en diálogo con ESPN Knockout.

Y además, agregó: “Creo que en el boxeo él puede pelear hasta los 40, puede estar peleando como hay muchos que están dando hasta exhibiciones, pero eso te implica estar en el gimnasio, estar haciendo una dieta, estar haciendo una preparación. Todo eso ya lo tuvo que hacer, nos fue muy bien, pero también tiene que tener el momento para hacer vida con su familia y disfrutarlo”.

Otro gran debate que se armó en los últimos días fue el de si Canelo ya es una leyenda o no. Quien dio su opinión fue Julio César Chávez con una respuesta contundente, pero Eddy tiene clara su postura y así lo hizo saber.

“Sí, que se levante, que salga todo cortado, que salga con la mandíbula fracturada como han salido muchos… No ha tenido la necesidad de ir a eso y, en cambio, él se ha enfrentado a 19 campeones del mundo y creo que si han sido campeones del mundo es por algo. Anteriormente decían que peleábamos con más grandes, ahora que peleamos con más jóvenes… Entonces creo que al final de cuentas lo que lo que vale es la posición que has tenido”, sostuvo.

“Realmente guerras Mayweather nunca las tuvo, Miguel Canto en su tiempo tampoco tuvo grandes guerras y ve lo que fueron. Entonces creo que Canelo no es ese tipo de boxeadores que se tenga que estar dejando golpear para ir a ganar una pelea. Lo bueno es que ha ganado por nocaut, por decisión sin problemas y no porque no tenga peleas espectaculares en cuanto a sangre quiere decir que algo le falta“, cerró.