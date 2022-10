Sin duda una de las peleas que espera el mundo del boxeo para finales del 2022 es el choque entre Errol Spence Jr y Terence Crawford por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Welter. Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas las negociaciones volvieron a estancarse por una insólita razón .

A lo largo de los últimos años la pelea que ha ido buscando el nacido de Omaha es el choque por la unificación contra el peleador de Premier Boxing Champions. A pesar de esto, tras sus respectivas peleas se había comenzado a hablar de que el combate se podría llevar adelante el próximo 19 de noviembre.

Por otro lado, en las últimas horas Mike Coppinger, periodista de ESPN, informó que las negociaciones habían llegado a buen puerto para firmar la pelea. A su vez, según el reconocido reportero, Terence Crawford aceptó ganar la bolsa más chica para que el combate se lleve adelante, la cual no está garantizada.

Sin embargo, el campeón del mundo de la Organización Mundial del Boxeo decidió no seguir por el momento con la pelea debido a que no desde Premier Boxing Champions no le permiten que tenga acceso a la contabilidad de la promoción. Es decir, no le permiten ver los gastos que se llevan adelante como aprobar otros. A pesar de esto, las charlas siguen en pie para que haya pelea pero para diciembre o enero.