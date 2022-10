Una de las grandes apariciones que tuvo el cierre de 2021 fue la de Isaac Cruz, quien perdió por puntos ante Gervonta Davis. Por otro lado, en las últimas horas Mauricio Sulaiman marcó que el peleador de Ciudad de México tendría una gran chance de pelear ante Vasyl Lomachenko por la eliminatoria Título Mundial CMB Ligero.

Desde su choque contra The Tank, el mexicano no ha parado de pedir nuevamente la revancha contra el estadounidense o con uno de los peleadores top de las 135 libras. Es más, a lo largo de las últimas semanas no ha parado de pedir el choque contra Ryan Garcia, quien no quiere saber nada contra él.

Sin embargo, en las últimas horas, Mauricio Sulaiman habló de la posibilidad de que choque contra Vasyl Lomachenko en una eliminatoria mundialista. “Lomachenko tiene grandes oportunidades de ser el próximo retador. Y el Pitbull Cruz”, expresó el presidente del Consejo Mundial del Boxeo según lo informado por Izquierdazo.

Y agregó: “En la convención se va a ver el tema de las mandatorias, de las eliminatorias, todo lo que procede. Pero él (el Pitbull) ya muy cerca de una pelea de campeonato mundial”. Además, dejó claro que es una posibilidad de que se enfrenten para dirimir al próximo rival de Devin Haney.

Por otro lado, Sulaimán habló de la próxima mandataria en la 135 libras. “Se analiza cada división, se ve qué compromiso hay. Haney y Kambosos no fue mandatoria, habría que ver cuándo fue la última mandatoria de la división y de ahí partimos”, finalizó Mauricio Sulaimán.