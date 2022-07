En el peso welter se encuentra dos de los grandes peleadores de la actualidad, Errol Spence Jr y Terence Crawford, campeones del mundo AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring. Por otro lado, luego de varias idas y vueltas para llevar adelante la pelea diferentes reportes dan por hecho que no hay nada que obstaculice a los peleadores para que firmen y realicen la pelea.

Luego de lo vivido por la pandemia causada por el COVID-19, el mundo del boxeo entró en una época en el que las peleas unificatorias son grandes productos en el que ganan boxeadores y promotores. Una de las más recordadas en el 2020 fue la realizada entre Vasyl Lomachenko y Teófimo López por los Títulos Mundiales Ligeros.

Por otro lado, una que quieren y buscan los fanáticos del boxeo es en el peso welter debido a que se pide a gritos el choque entre Erroll Spence Jr y Terence Crawford por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring. Por otra parte, en el día de ayer ESPN informó que la pelea está cerca de concretarse y que siguen negociando.

“Una de las mejores peleas que puedes hacer, probablemente la mejor que se puede hacer. Estamos muy cerca que se realice. No hay obstáculos, parece que quieren noviembre en Las Vegas. No veo manera de que esto no suceda. Claro, esto es boxeo, pero todo indica que se hará Crawford vs. Spence en noviembre en Las Vegas”, expresó Max Kellerman, periodista de ESPN.

Por otro lado, Errol Spence Jr ya había comentado, en diálogos con FightHype, que están cerca de cerrar la pelea. “Estamos cerca como nunca lo habíamos estado. Si no sucede ahora, nunca va a pasar. Está más cerca de lo que había estado. Pienso que definitivamente va a suceder”, expresó el Campeón del Mundo AMB, CMB y FIB.