Shakur Stevenson tuvo una actuación de altísimo vuelo el último sábado en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, para imponerse a Oscar Valdez en una amplia decisión unánime, luego incluso de haberlo mandado a la lona en el sexto asalto, y coronarse campeón mundial unificado en la división de peso súper pluma.

El estadounidense era favorito en la previa de la pelea, sin embargo no eran tantos los que esperaban tan amplia superioridad en el cuadrilátero para arrebatarle al mexicano su cinturón del CMB, añadiéndolo al que ya ostentaba de la OMB, y dejar a Eddy Reynoso con un campeón mundial menos en su staff de peleadores.

En Las Vegas, fueron muchos los fanáticos que llegaron a dar apoyo a Oscar Valdez y fue a estos que Shakur Stevenson dedicó algunas palabras, algo burlonas, luego de consumada su victoria. “Quería callarlos. Cuando salía, los escuchaba gritar cada vez más fuerte. Y me dije a mí mismo: 'Voy a callarlos'", dijo en rueda de prensa.

Y en relación al gesto que les hizo segundos antes de finalizar el combate, agregó: "Mientras avanzaba la pelea, solo escuché grillos. Escuché silencio. Y se sentía bien poder callarlos. Y por eso les dije, '¡Shhh!' Pero al final del día, me alegro de que hayan salido a apoyar. No tengo malos sentimientos hacia ellos. Me alegro de que hayan salido y los aprecio”.

Oscar Valdez reconoció la superioridad de Shakur Stevenson

Una vez finalizada la pelea, en sus primeras palabras al micrófono de Top Rank, el propio Oscar Valdez reconoció que fue superado por Stevenson en el cuadrilátero: "Tiene una calidad de boxeo tremenda, fue el mejor peleador esta noche. Él daba un paso atrás cuando yo trataba de cortar la distancia. Tiene velocidad, es un peleador grande y simplemente fue mejor esta noche; es un gran peleador", señaló.