En el MGM Grand de Las Vegas, Devin Haney defiende por primera vez sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Ligero ante Vasyl Lomachenko. Será su tercera defensa de cetros unificados del estadounidense, mientras que el ucraniano tendrá su segunda oportunidad para alcanzar estos cinturores.

Por otra parte, en la misma noche se vuelve a presentar Óscar Valdez ante Adam López y México estará pendiente de este enfrentamiento ya que nacido en Nogales gana se cerrará el choque contra Emanuel el Vaquero Navarrete. A su vez, en la misma cartelera Junito Nakatami enfrenta a Andrew Moloney por el Título Mundial OMB Supermosca.

La bronca en el pesaje de Haney vs. Lomachenko

Cartelera completa

Devin Haney vs. Vasiliy Lomachenko, 12 rounds, por el campeonato indiscutido peso ligero de Haney

Óscar Valdez vs. Adam López, 12 rounds, superpluma

Junto Nakatani vs. Andrew Moloney, 12 rounds, por el título vacante supermosca OMB

Raymond Muratalla vs. Jeremia Nakathila, 10 rounds, ligero

Abdullah Mason vs. Desmond Lyons, 6 rounds, ligero

Nico Ali Walsh vs. Danny Rosenberger, 8 rounds, mediano

Emiliano Vargas vs. Rafael Jasso, 4 rounds, ligero

Floyd Díaz vs. Luis Fernando Saavedra, 8 rounds, supergallo

Amari Jones vs. Pachino Hill, 6 rounds, mediano