Siempre que se habló de la posibilidad de concretar una pelea de unificación de títulos mundiales en la división de peso wélter, a Terence Crawford le tocó ocupar un lugar incómodo sabiéndose señalado, aunque se cansara de repetir que no era cierto, como el principal responsable de esquivar una pelea ante Errol Spence.

Tras su desvinculación de Top Rank, sin embargo, queda claro que el problema era más bien de Bob Arum, su promotor, a quien le reclamó no haber conseguido nunca las peleas que quería. Y ahora que como Canelo el bueno de Bud se maneja como agente libre. ese cara a cara con Spence no solo está por suceder, sino que habiendo derrotado este a Yordenis Ugas adueñándose de tres cinturones, será por el campeonato mundial indiscutible de las 147 libras.

"Estoy muy emocionado porque suceda. No puedo esperar a que se firmen los contratos. Iré al campo de entrenamiento imaginándome que camino por ese pasillo para la pelea, dando un gran espectáculo, porque me conozco. He estado esperando este momento toda mi vida para mostrarles a todos los que dudan de mí quién es Terence Crawford", dijo en diálogo con Shawn Porter, a quien precisamente viene de derrotar en su última presentación del año pasado.

Y en relación a si cree que habrá o no una pelea previa antes de toparse con Spence, aseguró: "La oportunidad está justo ahí. Estoy cien por ciento seguro de que la pelea sucederá este año. Nunca ha habido obstáculos de mi parte. Terence Crawford nunca estuvo al otro lado de la calle, porque Terence Crawford dividió la calle".

¿Cómo llegan Crawford y Spence a una pelea de campeonato mundial indiscutible?

En relación al último combate que registran ambos, podría decirse que fue Errol Spence quien tomó mayor riesgo al enfrentarse con Yordenis Ugas para unificar títulos mundiales. Fue el pasado 16 de abril y consiguió la victoria con mucha autoridad, dominando y despachando al cubano con un nocaut técnico en el décimo asalto. Claro que el desafío de Crawford no fue sencillo midiéndose al excampeón mundial Shawn Porter, a quien derrotó, también, por nocaut técnico en el décimo asalto.