La carrera de Cristiano Ronaldo se está acercando a su final. El portugués tiene 39 años, en febrero cumplirá los 40 y el desenlace de su carrera se aproxima cada vez más. En ese contexto, se piensa como serán los últimos momentos del delantero en el futbol y se está llegando a generar la idea de que pueda jugar con su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr.

El que preguntó por esto fue Mr. Beast, el exitoso youtuber a nivel mundial que compartió una larga conversación con Ronaldo y pasó por todos los temas hasta llegar al del retiro, temática que era inevitable y Cristiano no se pudo escapar de responder si antes de colgar las botas sueña con compartir un campo de juego con su hijo.

Cristiano Ronaldo y el sueño de compartir un partido con su hijo, Cristiano Ronaldo Jr.

“Qué loco que LeBron juegue con su propio hijo. ¿Tú harás lo mismo con el tuyo en el fútbol?”, comenzó preguntando Mr. Beast. A lo que Cristiano respondió: “Quizás, ya veremos. Tal vez juegue con 17 años”. Pero el youtuber no se quedó satisfecho e insistió: ¿Podrás seguir tú tres años más?”. “Ya veremos. A ver como van mis piernas”, cerró CR7.

Cristiano Ronaldo junto a su hijo, ambos disfrutando de la vida en Arabia Saudita. (GETTY IMAGES)

Como lo planteó Mr. Beast, desde que LeBron James llegó a conseguir el hito de compartir juego oficial en la NBA con su hijo Bronny, la ilusión de que Cristiano haga lo propio creció. La diferencia que hay entre la estrella del futbol y la del baloncesto es que Cristiano Ronaldo Jr. tiene apenas 14 años (juega en el Al-Nassr) y aún le falta camino por recorrer para llegar a convertirse en profesional.

Eso sí, Cristiano ya ha roto tantos retos en el futbol que no se descarta para nada la posibilidad de que extienda por un años su carrera y que llegue a cumplir uno de sus sueños. La fecha de vencimiento de Ronaldo no aparece ni cerca, el portugués se sigue consolidando como el máximo goleador en la historia del deporte y su intención no es detener un tren que va sin frenos.

