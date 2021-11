En las últimas horas se dio una verdadera noticia luego de que Miguel Berchelt haya confirmado que deja de ser entrenado por Alfredo Caballero. Por otra parte, el técnico mexicano dejó claro que terminaron en buenos términos, que lloraron y que veía venir ese desenlace luego de que haya estado entrenando con Jorge Capetillo.

Finalmente, el Alacrán decidió terminar con siete años con una misma esquina tras recibir una verdadera paliza por parte de Óscar Valdez, que desde su llegada con Eddy Reynoso cambió su forma de pelear. Debido a esto no es extraño que el peleador de Sinaloa haya decidido cambiar de aires para seguir formándose y no ser solamente un luchador que va al cruce para llevar adelante una guerra.

“Alfredo Caballero muchas gracias por todo. Vivimos tantos momentos, tantas victorias, nunca olvidaré todo lo que hiciste por mí, cuando me ibas a buscar parar correr y yo no quería. Nunca olvidare el día que te conocí, me dijiste tú serás campeón del mundo y años después llegaba a tu establo y juntos ganamos el título del mundo”, comenzó Berchelt en Facebook. Y agregó: “Estuvimos ahí por 4 años y 6 defensas. Sé que este no es un adiós sino un hasta pronto, vato loco. Tú y yo tenemos historia, dios te bendiga a ti y a tu equipo. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Te quiero entrenado”.

Por otra parte, Alfredo Caballero mantuvo un dialogo con Izquierdazo y comentó que terminaron en los mejores términos. “Me duele. Fueron como siete años, muchas historias. Me duele también que por una derrota pasa esto. Pero el ciclo se cerró, ¿qué puedo decir? Tengo muchos jóvenes que confían en mí, así como lo hizo él alguna vez. Tengo al Gallo Estrada, tengo que concentrarme en él, es el mejor peleador que tengo. No puedo detenerme por ese tipo de cosas”, expresó el técnico mexicano.

Y agregó: “Lo notaba extraño, entonces fue lo mejor que pudimos haber hecho, porque a él le dolió decírmelo, yo lo sé. Yo lo sentí. Tuvo que llegar ese momento, lo hablamos y quedamos muy bien, sin reproches, ni enojos. Nos dimos un abrazo, lloramos los dos, y listo”. De todas maneras, el exentrenador dijo que veía venir este desenlace.

“Él estuvo entrenando con un cubano en Miami, se fue entrenar con Jorge Capetillo. Se fue a entrenar hasta con un argentino. Yo ya lo veía venir esto, pero también lo fui asimilando. De hecho, él me ayudó para asimilarlo, porque al verlo yo en otros gimnasios, yo dije que ya viene el cambio”, finalizó Alfredo Caballero.