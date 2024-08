Imane Khelif estuvo con Abdelmadjid Tebboune, el presidente de Argelia, quien recibió a la boxeadora campeona olímpica y al resto de atletas que consiguieron alguna presea en los Juegos Olímpicos de París 2024. En el caso de la pugilista, su visita al mandatario es importante, ya que se trata de recibir el aval del político en una nación en la que está prohibido el cambio de género.

A Imane se le acusa de ser una persona transgénero la cual compitió en la categoría de los 66kg femenil siendo un hombre de nacimiento, pero la ciencia demostró que esto no es así, sino que se trata de una condición particular en la que Khelif presenta cromosomas XY, los cuales son propios del género masculino. Se trata de una situación biológica que no tiene nada que ver con alguna alteración buscada e intencional.

La argelina fue noticia desde su primer combate, ya que la italiana Angela Carini se retiró del duelo con la africana después de luchar tan solo 46 segundos. A partir de allí, todo lo que siguió fue un escándalo y la historia terminó con la medalla de oro de la boxeadora que honra su país, pese a las millones de críticas que recibió de manera injustificada.

El encuentro entre Imane Khelif y el presidente de Argelia

En Argelia está prohibido y penado por la ley el cambio de sexo por lo que, usando el sentido común, se puede deducir fácilmente que un mandatario de un país tan conservador no recibiría jamás en la casa de gobierno a un atleta transgénero. De esta manera, se le da a la derecha a Khelif de confirmar, una vez más, que es una mujer.

En el encuentro entre la boxeadora y el presidente se puede observar un cálido estrechamiento de manos que. finalmente, concluyó con una foto que quedará inmortalizada para siempre en la memoria de ambos y en la de millones de argelinos que estuvieron en lo más alto del podio de París 2024 gracias a Imane y a su gran boxeo.

