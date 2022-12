VIDEO | No busquen más, Caleb Plant nos dio el mejor KO del 2022 tras derrotar a Anthony Dirrell

En comparación a los últimos tres años, el 2022 ha quedado a deber debido a que no hubo una gran cartelera o grandes peleas que se haya quedado en la memoria de los fanáticos, como sucedió con Tyson Fury vs. Deontay Wilder III o Juan Francisco Estrada vs. Chocolatito González II en el 2021. Sin embargo, hubo grandes KO, pero uno fue el que impactó a todo el mundo.

Se trata de la victoria Caleb Plant ante Anthony Dirrell en lo que era una pelea que finalmente lo depositaría al excampeón del mundo a pelear por la eliminatoria al Título Mundial CMB Supermediano. Por otro lado, para el exmonarca de la FIB este choque no significaba uno más, sino que era su regreso tras la dura derrota contra Canelo Álvarez en noviembre de 2021.

Por otra parte, Plant no volvía ante un peleador cualquiera, sino ante un rival con el que había muchas cuentas pendientes entre ellos. En la previa hubo un sin fin de comentarios que sirvieron para vender bien una cartelera que tenía como fondo el retorno de Deontay Wilder ante Robert Helenius.

Por otro lado, ya en el combate, fueron nueve asaltos los que necesito Caleb Plant para lograr la victoria por la vía rápida. Sin embargo, los pocos se imaginaban fue la magnitud de su KO debido a que lanzó un gancho y atacó con un uppercut que dejó inconsciente a un Anthony Dirrell que estuvo bastante tiempo sin levantarse.

Tras la definición, el estadounidense fue repudiado porque comenzó a simular que lo enterraba a su rival en el ring del Barclay Center de Nueva York. "Estoy seguro que todo el mundo había escuchado como él me odia y dijo que nunca dejaría que un chico blanco lo derrotara. Dejadme decir algo: la piel no gana peleas, las habilidades ganan peleas", se excusó el excampeón del mundo post combate.