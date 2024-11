Sin Curry y con LeBron segundo: El polémico Top-10 de los mejores jugadores de la historia

Uno de los debates deportivos que más opiniones encontradas tiene es el Top-10 de los mejores jugadores en la historia de la NBA. En esta ocasión, una voz experta en el mejor baloncesto del mundo dio un polémico ranking en el que no incluyó a Stephen Curry y puso a LeBron James en la segunda posición.

Pocos jugadores pueden presumir que cambiaron el modo en el que se juega en la NBA. Curry es uno de ellos al hacer de las distancias largas de tiro uno de sus mejores aliados, no por nada es el máximo anotador de triples de toda la historia. Sin embargo, esto no convenció al histórico entrenador George Karl.

Con la experiencia de haber dirigido en la NBA por 27 temporadas, ganar las Finales de la Conferencia Oeste en la campaña 1995-96 con Seattle SuperSonics y ser inducido al Salón de la Fama en 2022, Karl hizo una actualización de su Top-10 de los mejores de todos los tiempos.

Al ver que Nikola Jokic sigue en un nivel superlativo promediando por juego en la temporada 2024-25 un triple-doble de 29.7 puntos, 11.7 asistencias y 13.7 rebotes, el exentrenador George Karl decidió incluirlo entre los mejores diez jugadores de la historia. No por nada ya ganó un título y tres premios MVP de temporada regular.

Sin Curry y con LeBron: El polémico Top-10 de los mejores de la historia

LeBron James y Stephen Curry. (Foto: Getty Images)

“Joker (Jokic) ha entrado en el Top-10 desbancando a Hakeem Olajuwon. Wilt Chamberlain y Stephen Curry quedan fuera de esta lista. ¡Esto no es ciencia, así que no me critiques si no estás de acuerdo!“, publicó en X Karl para a dar a conocer el siguiente ranking de los mejores jugadores en la historia de la NBA:

Michael Jordan. LeBron James. Kareem Abdul-Jabbar. Bill Russell. Earvin Magic Johnson. Larry Bird. Tim Duncan. Kobe Brytan. Julius Erving. Nikola Jokic.

Las palabras perfectas de Stephen Curry para responderle al Top-10 que no lo incluyó

Si el exentrenador George Karl no tenía argumentos suficientes para considerar a Cury entre los mejores jugadores de la historia, las palabras de la estrella de Golden State Warriors del 21 de agosto de 2023 al decir que es el mejor base de todos los tiempos lo podrían hacer cambiar de opinión. “¿Somos Magic (Johnson) y yo? ¿Esa es la conversación? Obviamente, tengo que responderlo de esa manera. Pero realmente siento que, según tu punto, el currículum de Magic es impresionante. Entonces, el hecho de que estemos teniendo esa conversación, es un lugar en el que nunca pensé que estaría (…) Entonces, si me pones en mi propio equipo, seguro que me escogeré“, afirmó ‘El Chef’.

