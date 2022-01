La vida del boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez no sólo está llena de victorias sino también de lujos, y la prueba es su fastuosa colección de automóviles de colección, la cual se ha convertido en la envidia de muchos, y más por qué no todos pueden tener acceso a ella ni siquiera para ver de lejos.

Y es que a pesar de que su millonario garaje está ubicado en Guadalajara, Jalisco, el propio “Canelo” confesó que sus autos no los puede tocar cualquiera, así lo reveló para el canal de Youtube de Graham Bensinger, en donde Álvarez le dio un recorrido al famoso empresario y le contó a detalle cómo disfruta sus preciados autos.

"Este Rolls Royce es para una ocasión especial. Yo nunca lo conduzco, siempre voy a la parte de atrás y mi chofer conduce. Es elegante y me encanta", así lo reveló Álvarez mientras mostraba algunas de sus costosas adquisiciones como Ferrari, un Lamborghini, la edición Shelby Cobra de Mustang, entre otros.

Pero hay un detalle que llamó la atención de los usuarios, que son las estrictas reglas que tiene en cuanto el cuidado de los autos: "¿Alguna vez se han preocupado de que estén dañados o rayados?", preguntó Bensinger. "No, y ojalá que eso nunca pase. No, no puede pasar eso", haciendo referencia a que sus autos no deben recibir ningún daño”.