El cierre de año de Canelo Álvarez está siendo muy tranquilo. El campeón mexicano se muestra jugando al golf, descansando con su familia y listo para recibir las festividades dentro de poco más de un mes. Esto comenzará a terminarse pronto, ya que de a poco tendrá que darle inicio a la preparación de su próxima pelea en 2025. Para eso ya tiene varias propuestas y en las últimas horas se sumó una más, la de un monarca igual que él.

Sucede que tras elegir a Edgar Berlanga como rival, la Federación Internacional de Boxeo le quitó su cetro a Saúl y dejó de ser campeón indiscutido. Ese lugar lo ocupó el cubano William Scull y ahora se encuentra listo para una pelea de unificación en las 168 libras. Por eso, no dudó en expresarse sobre un posible duelo con el tapatío y afirmó que lo espera con ansias.

ver también No es Canelo Álvarez: Jake Paul fue desafiado a pelear por un campeón del mundo

El pedido de William Sculll a Canelo Álvarez para pelear en 2025

“Ojalá que me dé la posibilidad de pelear. Para mí es un placer y un honor boxear con una leyenda como él. Yo también formo parte de una leyenda y me gustaría unificar con ese gran boxeador, no tengo dudas que sería una gran pelea”, empezó diciendo Scull en conversación con Diario El Chubut.

Publicidad

Publicidad

Y además, agregó: “Canelo es un boxeador de Clase A. El nivel de él hace que tu boxeo florezca más, si tú sales a trabajar bien, sino te van a pasar por arriba. Si sales a trabajar al nivel de él, se empareja. Es lo que yo siempre he esperado. Un boxeador de ese calibre”.

William Scull está listo para pelear con Canelo Álvarez en 2025. (GETTY IMAGES)

ver también Óscar de la Hoya dispuesto a volver al boxeo contra un viejo enemigo

Scull se encuentra en Argentina vacacionando y por eso aprovechó para brindar una pequeña entrevista en la que dejó claro su deseo de enfrentarse con Canelo. A este paso, Álvarez sigue sumando pretendientes y posibilidades para 2025, por lo que su próxima elección llegará dentro muy poco con un rival que, sea cual sea, será uno más que interesante.

Publicidad