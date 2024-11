"Mi pelea contra Canelo Álvarez es incluso más grande que el combate ante Mike Tyson"

Canelo Álvarez se encuentra en su momento de descanso luego del último combate contra Edgar Berlanga, en el cual el mexicano derrotó por decisión unánime al norteamericano en septiembre pasado en Las Vegas. Sin embargo, un pugilista manifestó su deseo de enfrentarse con el tapatío.

Ese boxeador es ni más ni menos que Jake Paul , quien este viernes 15 de noviembre luchará contra la leyenda Mike Tyson en su debut en el peso pesado. Y si bien el Youtuber está enfocado en el combate contra Iron Mike, el norteamericano quiere pelear con Canelo.

“Sí tengo un nombre en mente, Canelo. En ese momento se demostrará que soy el rostro del boxeo, la mayor atracción”, expresó Jake Paul cuando Sean O’Malley, artista marcial, le consultó en su podcast a quién le gustaría enfrentar luego de su pelea con Mike Tyson.

“Mi pelea contra Canelo en las 200 libras por el campeonato de peso crucero del mundo será la pelea más importante, posiblemente incluso más grande que mi pelea contra Tyson. Tiene mucho sentido”, agregó el boxeador de 27 años para demostrar su deseo de combatir a Canelo Álvarez.

Jake Paul quiere pelear con Canelo Álvarez (IMAGO)

Por último, Jake Paul comentó que el mexicano está cerca de su retiro y que le vendría bien la bolsa que podría generar su combate: “Canelo está camino a su salida, así que va a querer un día de pago. Quiero mostrarle al mundo que toda la mierda que he estado diciendo sobre vencer a Canelo es realmente cierta“.

De todos modos, parece difícil que la pelea se lleve a cabo por dos motivos: el primero porque Canelo Álvarez tendría que subir muchas libras para luchar en peso crucero. Y segundo porque el tapatío le ha enviado recados a Jake Paul en ciertos momentos.

¿Qué dijo Canelo Álvarez sobre la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul?

Unas semanas atrás, Canelo Álvarez manifestó estar en contra del combate entre Mike Tyson y Jake Paul: “Para nada me interesa ver eso y por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso”.