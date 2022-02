Entre las variadas ofertas que recibió Canelo Álvarez para realizar su primer combate de 2022, que se espera sea el fin de semana de las celebraciones de 5 de Mayo, desde MatchRoom Boxing le plantearon la posibilidad de realizar de una buena vez la trilogía ante Gennady Golovkin.

Al haber quedado claro ya que esta no es una pelea que seduce al tapatío por sí sola, el promotor Eddie Hearn se la planteó en un combo que incluiría también un enfrentamiento ante el campeón mundial de peso semimesado de la AMB Dmity Bivol, a quien el campeón mundial indiscutible de peso súper mediano tenía en carpeta.

Pero incluso si El Canelo aceptara finalmente enfrentar a Golovkin, ahora se planteó un nuevo desafío para el kazajo que le llegó de parte de Chris Eubank Jr, quien este mismo sábado se impuso a Liam Williams y está convencido de poder conquistar la división de peso mediano.

“En el mundo perfecto, lo siguiente es una oportunidad por el título mundial contra Gennady Golovkin. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, lo entiendo. Se trata de perseguir esos cinturones de campeonato o esos grandes nombres que los fanáticos realmente pueden respaldar. No más peleas pequeñas. Esta no fue una pelea pequeña, pero queremos que las próximas capturen la imaginación del público como lo hizo esta y quiero pelear al menos tres veces este año", dijo Eubank tras su victoria.

A decir verdad, un combate ante el británico podría ser más conveniente para Gennady Golovkin en el plano deportivo, no así en el económico. En primer lugar porque no le demandaría subir a una división de peso que no le sienta cómoda. En segunda instancia porque en sus últimas presentaciones ha dejado ver el paso de los años, condición que ya no parece ponerlo tan cerca del nivel del Canelo como sí lo estuvo cinco años atrás.