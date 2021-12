El campeón mundial de peso wélter de las OMB Terence Crawford fue uno de los invitados de lujo a la cartelera que este sábado estelarizaron en el Madison Square Garden Vasyl Lomachenko y Richard Commey, donde se celebraron además los 90 años del promotor Bob Arum, de Top Rank.

Pero fue en otra velada, que tuvo lugar en Carson, California, donde se produjeron las mejores noticias para él, relacionadas a la derrota del hasta entonces invicto Kudratillo Abdukakhorov en decisión unánime ante Cody Crowley, en el combate co-estelar de la cartelera que estelarizaron Nonito Donaire y Reymart Gaballo.

¿Por qué ese combate terminó siendo tan importante para Crawford? Precisamente porque el uzbeko era el mejor ranqueado por la Federación Internacional de Boxeo en la división de peso wélter y por ende máximo candidato a volverse retador mandatorio a uno de los dos títulos, sumado al del CMB, que ostenta Errol Spence.

En más de una ocasión Bud se ha encargado de explicar que si todavía no tuvo lugar la unificación ante su compatriota que tanto reclaman los fanáticos no es precisamente porque él no haya querido y es por eso que tras conocer la noticia de la derrota de Abdukakhorov dejó un mensaje para ejercer presión.

"FIB, puedes hacerme retador mandatorio en las 147 libras, así puedo ver algo", escribió Terence Crawford en su cuenta de Twitter, dejando en evidencia que todavía sigue buscando una pelea ante Errol Spence antes de partir de la división de peso wélter rumbo a nuevos desafíos.