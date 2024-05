Canelo Álvarez retuvo los cuatro cinturones de la categoría supermediano al derrotar por decisión unánime a Jaime Munguía en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Lógicamente, este suceso acaparó las portadas de los principales periódicos deportivos del país.

“¡Mandón!: Canelo Álvarez aplaca a Munguía y lo vence por decisión unánime para alargar su reinado absoluto supermediano”, consignó Cancha, que ilustró su portada con uno de los zurdazos del tapatío sobre el crédito de Tijuana.

La portada del periódico Cancha. (Cancha)

En tanto, Récord calificó al combate como “peleón” y tituló con un textual del púgil de 33 años en el cual afirma ser “el mejor”. Además, agregó en su bajada que “Álvarez y Jaime callaron bocas: el joven (NdeR: 27 años) inició con todo e hizo temblar al tapatío, pero Saúl hizo gala de su experiencia e incluso coqueteó con el nocaut”. Y complementó con las palabras de Canelo tras la pelea: ‘Soy mexicano’, lanzó orgulloso el rey supermediano tras ganar por decisión unánime”.

En tanto, Esto hizo hincapié en el “poder” y la “experiencia” del boxeador de 33 años, destacó la valentía de Munguía, calificó la contienda como “espectacular” y abrió su edición con un título que señala: “El rey manda”.

Récord también lanzó su portada con la noticia de la victoria del tapatío. (Récord)

¿Cuál será el próximo desafío de Canelo?

Tras su triunfo ante Munguía, a Canelo Álvarez le preguntaron cuándo y contra quién volverá a subir al ring. Fiel a su estilo, el jalisciense no esquivó la pregunta y fue contundente en su respuesta, sobre todo al responder sobre si su próximo desafío podría enfrentarlo con David Benavídez.

“No lo sé en este momento. Quiero descansar, disfrutar a mi familia. Pero sabes, si el dinero es correcto puedo pelear ahora mismo, me importa una mierd*. He peleado contra todos los que dicen que no quiero enfrentar. Puedo hacer lo que yo quiera, soy mexicano”, aseguró.