Tras ser nombrado en 2020 como Peleador del Año por la popular revista The Ring, en 2021 Teófimo López dejó escapar los títulos mundiales de peso ligero de la AMB, la OMB y la FIB que le había arrebatado a Vasyl Lomachenko, siendo derrotado en decisión unánime por el australiano George Kambosos.

Apenas finalizado ese combate, todavía aturdido por el desenlace, intentó excusarse de su actuación diciendo que hace tiempo debía haber abandonado la división de peso ligero debido a que estaba teniendo problemas para llegar a ese peso.

Tales palabras comenzaron a confirmarse apenas iniciado 2022 y en declaracines de Bob Arum, CEO de Top Rank. "Él no bajó de la forma en que debería haberlo hecho. Se deshidrató. Tenía problemas con sus pulmones y su esófago. Casi muere", contó en diálogo con IFL TV en relación a la pelea ante Kambosos.

"Me reuniré con él y con su padre para decirle que ya no más en las 135 libras. Peleará en 140. Tiene que subir de peso. Lo único que odio del deporte del boxeo es ganar peso artificialmente porque piensan que les da una ventaja, y probablemente lo haga, pelear en una división en la que realmente no deberían estar", agregó.

Y concluyó: "Deberían estar en una división más alta, pero todos se ponen a pelear en las divisiones de peso más bajas porque entonces sienten que tienen una ventaja de tamaño sobre sus oponentes".