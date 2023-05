Uno de los grandes peleadores que ha buscado tener una oportunidad mundialista desde hace tres años es sin duda Jaime Munguía, quien regresará en 2023 para enfrentar a Sergiy Derevyanchenko. Por otro lado, mientras el mexicano se prepara para enfrentar a al ucraniano, sus promotores le envían un mensaje a Saúl Canelo Álvarez.

Desde que abandonó el Título Mundial Superwelter de la OMB, el peleador que hoy entrena Erik Morales no ha tenido una gran pelea en los medianos. Su paso por el momento es intrascendente y busca que se le dé un combate titular en las 160 libras, donde podría reinar bajo el centro de uno de los organismos.

Por otro lado, tras confirmarse la pelea con Sergiy Derevyanchenko, el promotor de Jaime Munguía habló con Fino Boxing de las pláticas que hubo con Dmitry Bivol y lo destruyó por no querer bajar a enfrentar al oriundo en Tijuana. “Si Bivol está dispuesto a bajar con Canelo a las 168, por qué con Munguía no. Dijo que no. Dijo en 175. Era demasiado peso para Jaime”, aclaró Fernando Beltrán.

Por otro lado, habló de la posibilidad de enfrentar a Canelo Álvarez y marcó que la decisión está del lado del tapatío “Estamos conscientes de que el lugar te lo ganas. Saúl se ha ganado su lugar. Él decide con quién pelear. Si algún día le da la oportunidad a Jaime creo que todo el equipo estará muy agradecido”, señaló el empresario.

Por último, habló de la actitud del nacido en Guadalajara para no enfrentar a mexicano. “Este es un deporte que no distingue nacionales, distingue estilos, talentos y el mejor contra el mejor. Desde mi punto de vista, eso de mirar si eres mexicano o si eres extranjero no tiene nada que ver. Si hay dos mexicanos que son los mejores, que peleen. Así es este deporte”, finalizó Fernando Beltrán.