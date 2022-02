Hace un año atrás nadie tenía en cuenta a George Kambosos al hablar de los grandes nombres que hacen altamente competitiva la división de peso ligero. Pero en este inicio de 2022, muchos de esos grandes nombres están corriendo detrás de la posibilidad de concretar un combate contra el australiano.

Sucede que el pasado 27 de noviembre, en el Madison Square Garden y contra todos los pronósticos, Kambosos derrotó a Teófimo López en decisión unánime y conquistó los títulos mundiales de la AMB, la OMB y la FIB, además del de campeón franquicia del CMB, en las 135 libras.

Todos esos cinturones habían pertenecido a Vasyl Lomachenko hasta que fue derrotado por Teófimo y ahora el ucraniano está presionando por tener la oportunidad de recuperarlos. Pero también entró al juego Devin Haney, campeón mundial del CMB, que quiere cerrar un tiro ante el australiano por el campeonato mundial indiscutible de la categoría.

Si bien Kambosos se había mostrado dispuesto a enfrentar a cualquiera de esos grandes nombres que hay en la división, no quedó conforme con el modo en que se comenzó a dialogar la posibilidad de hacer en Australia una pelea ante Haney. “Cuando dije 'ahora podemos hablar', ¡lo decía en serio! No esperaba que Devin Haney manipulara y jugara. Eddie Hearn, ¿qué le pasa a tu chico? ¿Si o no? ¿DAZN Boxing no tiene fe en él? Hola, Vasiliy Lomachenko, dile a Bob Arum que le haga una oferta seria a Lou Dibella. Estoy esperando", escribió.

Lomachenko entendió que ese era el momento ideal para pisar el acelerador y no tardó en hacerle llegar una respuesta. "Oye, campeón. Ya hemos hecho la mejor oferta para ti y estamos a la espera de que tomen una decisión". Pero unos días después, otra vez fue Haney el que se dijo listo. "Tengo mucha confianza en que voy a tener esa pelea por el campeonato mundial indiscutible", dijo durante la transmisión que hizo DAZN de la pelea entre Carlos Cuadras y Jesse Rodríguez.

“En este momento depende de George y su equipo determinar qué sigue. Al final del día, acepté todos sus términos, ya fuera el viaje o la vacuna. Entonces, cualquier cosa que me lancen, estoy listo para hacerlo. Este es un sueño mío para convertirme en campeón indiscutible. Pueden decir lo que quieran, pero esa no es la verdad. Estoy listo para hacer feliz a la gente y listo para hacerlo a continuación”, concluyó.