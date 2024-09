La cara del boxeo en la actualidad es Canelo Álvarez sin dudas. El campeón mexicano de los supermedianos es amado por el mundo y con justa razón: domina el deporte hace años y su profesionalismo está siempre por encima de todo. Ahora bien, eso no lo exime de tener público que no lo apoye, pero no por eso es aceptada la falta de respeto hacia su persona. De esto habló Mauricio Sulaimán, el presidente del CMB, y de lo que Saúl sufre.

ver también Canelo Álvarez entrena con Teófimo López pensando en su pelea vs. Edgar Berlanga

El mandamás del Consejo Mundial de Boxeo decidió poner sobre la mesa un tema importante como lo es el acoso en redes sociales. En una columna que tiene en el medio El Heraldo, Sulaimán expresó su descontento con esta situación que genera una fuerte impunidad en los usuarios que agreden a los protagonistas.

En relación a Canelo, Mauricio expresó que el mexicano también es una víctima de esta situación y que eso también empezó por el lado de los medios, quienes, según Sulaimán, no apoyan lo suficiente a Álvarez para todo lo que representa en el mundo que Saúl ponga la bandera mexicana en lo más alto de todo.

Canelo Álvarez se verá las caras con Edgar Berlanga el próximo sábado 14 de septiembre en Las Vegas. (GETTY IMAGES)

El presidente del CMB denunció que Canelo Álvarez sufre bullying cibernético

“Aun y cuando es uno de los deportistas más destacados de todo el mundo, lleva la bandera de México con orgullo, y ha logrado una muy exitosa carrera deportiva y un poder enorme, Canelo es víctima del bullying cibernético“, empezó escribiendo Sulaimán en el medio El Heraldo.

Y además, agregó: “Desde que se dio a conocer causó envidias por su éxito y la rivalidad que Televisa y TV Azteca crearon, una competencia con Julio César Chávez Jr. y que generó que algunos periodistas tomaran como bandera atacar al Canelo”.

Publicidad

Publicidad

“Las redes sociales pueden ser crueles. Hay personas que se esconden en el anonimato o en la distancia para verter veneno con sus comentarios. Canelo es fuerte psicológica y mentalmente, y ha logrado sobrellevar esa eterna campaña de acoso de extraños e, inclusive, de algunos conocidos“, cerró.