El pasado 6 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Caleb Plant le planteó una dura batalla a Canelo Álvarez, tal vez la mayor que la haya planteado uno de los campeones mundiales a los que enfrentó en las 168 libras; pero finalmente terminó noqueado en el undécimo asalto, dejando escapar así su invicto y su cinturón de la FIB; lo que convirtió al mexicano en campeón mundial indiscutible.

“Estuve triste, había trabajado muy fuerte yo iba a ganar y les dije que de verdad no quería que me pararan la pelea, pero es lo que es. “Me iré de vacaciones en este fin de año y visitaré a mis abuelos. No he estado libre en los últimos cinco años, así que quiero volver a casa y verlos. Ya habrá tiempo para regresar a la cima el próximo año", confesó recientemente el estadounidense en diálogo con FightHype.

Tal y como había dejado claro en sus primeras declaraciones tras la derrota ante Canelo, Plant está convencido de que volverá a ser pronto campeón mundial y ya se puso tres objetivos en mente para su próxima pelea, con tres nombres de élite para que su regreso a los cuadriláteros sea a lo grande.

"Estoy listo para una gran pelea en las 168 libras. Podría ser ante Jermall Charlo, ante David Benavídez o ante Gennady Golovkin si es que desea subir de división. Quiero pelear contra cualquiera de los nombres más importantes en la categoría de peso súper mediano", aseguró.

El hecho de que Canelo Álvarez pueda subir a la división de peso semipesado luego de la aventura que se ha trazado para mayo en el peso crucero podría liberar los cuatro grandes cinturones mundiales en las 168 libras y dar así inicio a una batalla de titanes para conquistarlos.