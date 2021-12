La modelo y golfista Holly Sonders ha ganado en el último tiempo gran popularidad en el mundo del boxeo y esto tiene que ver con la relación que hace nada más que un par de meses inició con Oscar De La Hoya, excampeón mundial de seis divisiones y actual promotor de la compañía Golden Boy.

Tan rápido ha ido todo entre ambos que ella decidió dedicarle un tatuaje que lleva en la espalda, que refleja una foto muy popular del exboxeador, de cuando conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

"Tienes todo en la vida. No hay nada que pueda darte que no hayas recibido ya... Excepto esto. Este tatuaje significa el día en que te convertiste en The Golden Boy", escribió en su cuenta de Instagram cuando dio a conocer su nuevo tatuaje entre sus seguidores.

Ahora, Holly Sonders se las ha ingeniado para volver a dar que hablar en las redes sociales gracias a una producción de fotos que realizó desde una de las más grandes mecas históricas del boxeo: Las Vegas. "Tu siempre estás en mi corazón", escribió como dedicatoria a La Ciudad del Pecado.

En las fotos se la puede ver posando con un conjunto y botas de cuero rojo; además de gorro y saco largo de cuero negro. La producción fue realizada con el fotógrafo y creativo digital Bagley.