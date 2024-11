Óscar de la Hoya dispuesto a volver al boxeo contra un viejo enemigo

En medio de la euforia por el regreso de Mike Tyson al boxeo, ahora parece que varios quieren seguir la línea de Iron Mike y sumarse a las peleas que muchos fanáticos quieren ver. En ese contexto apareció Óscar de la Hoya, convertido en promotor hace un largo tiempo, pero que no pierde el deseo de subirse al cuadrilátero y por eso en las últimas horas se animó a desafiar a un viejo enemigo.

En la lucha de representar boxeadores, de la Hoya va al frente con Golden Boy Promotions, agencia de la cual es el CEO. Uno de los promotores que más fuerza le hace es Eddie Hearn con Matchroom y entre ambos llegan a trabajar juntos, ya que en sus manos tienen a los mejores del mundo, por lo que sus caminos se cruzan de manera recurrente.

Ahora, lo que está pensando el mexicano es armar una cartelera especial que tenga a boxeadores representados por él y a a pugilistas que sean acompañados por Hearn, para ponerle como cereza al pastel el duelo entre Óscar y Eddie. La leyenda de 51 años tuvo su última pelea profesional en 2008 ante Manny Pacquiao, culminó su carrera de campeón del mundo con un récord de 39-6 y desde entonces ha hecho exhibiciones, pero nada muy en serio.

La propuesta inicial de Óscar de la Hoya y la respuesta de Eddie Hearn

“Ha habido rumores de que mi empresa Golden Boy podría hacer un 5 vs. 5 contra Matchroom, que está dirigido por mi amigo Eddie Hearn. Todos sabemos que Eddie tiene el peor récord como promotor y sus peleadores no son los mejores, pero siempre estoy dispuesto a darles a los fanáticos una buena noche de peleas con una condición: las peleas se disputarán en un ring pequeño para que nadie pueda correr, empezó explicando de la Hoya.

Y además, agregó: “Estas son las peleas que propongo: Vergil Ortiz vs. Jaron Ennis, Jaime Munguía vs. Diego Pacheco, William Zepeda vs Shakur Stevenson, Oscar Duarte vs Devin Haney, y Arnold Barboza se enfrentará a Jack Catterall”.

Por su parte, Hearn respondió: “Yo tengo el tamaño pero no tengo la habilidad, ese es el problema”, dijo Hearn con más ironía. “Yo tuve un par de peleas amateur. Por unos tres años yo pensé que podría pelear, pero era un inútil, para serte honesto. He estado alrededor del boxeo por mucho tiempo, pero como boxeador fui un inútil”.

Eddie Hearn no se ve con muchas posibilidades en una pelea ante Óscar de la Hoya. (GETTY IMAGES)

“Lo que tendrían que hacer es darme una bolsa de dinero increíblemente enorme y lo haré, porque me va a dar una paliza. Yo voy a quedar realmente en vergüenza de mala manera en esa pelea. Pero ya me conocen, por la cantidad correcta de dinero, no tengo problema para quedar en vergüenza”, continuó.

“Me retó a un 5 contra 5, lo cual es algo que yo he estado pidiendo y me encanta la lista de peleas que propuso, y espero poder hacer una gran noche de peleas para los fans. Ya contacté a Golden Boy Promotions, y fuera de broma, veamos eso. Creo que sería impresionante”, cerró.