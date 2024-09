Canelo Álvarez cumplió este sábado y venció a Edgar Berlanga en Las Vegas. Desde el preciso momento en que el combate llegó a su fin, todas las miradas se posaron en el futuro de Saúl, y más precisamente en su próximo adversario. Y a la espera de definirlo, el tapatío reveló dónde le gustaría pelear.

ver también Terence Crawford desafía a Canelo Álvarez a pelear en una fecha específica

Superado el combate ante el puertorriqueño, Canelo se tomará un descanso antes de volver a la actividad. Durante ese tiempo, el mexicano analizará todas y cada una de las opciones que tenga sobre la pesa para volver a subirse al ring. Y ya hablando sobre su próximo combate, Saúl tiene un sueño.

El país en el que quiere pelear Canelo Álvarez

Luego de la velada con Berlanga, Canelo Álvarez sorprendió y afirmó que su gran deseo es pelear en territorio japonés. “Me gustaría en algún momento pelear en Japón, ese siempre ha sido un sueño para mí. Crecí con el Chololo Larios y lo vi a él pelear en Japón en videos, y me encantaría alguna vez poder tener la oportunidad de pelear allí”, reveló.

Publicidad

Publicidad

Sin lugar a dudas, se trata de un destino sorpresivo, pero que ahora tiene gran relevancia si se habla de la próxima aparición del tapatío. Saúl todavía no eligió a su próximo adversario, pero lo que tiene claro es que le encantaría tener su siguiente combate en tierras asiáticas.

Canelo no se desespera por salir de Estados Unidos

A pesar de postular a Japón como un lugar de ensueño para él, Saúl afirmó no estar buscando salir de Las Vegas. “Si me pagan lo que quiero para ir a otro lugar, bueno. Si no, no tengo necesidad de ir a otro lugar a pelear. Estoy muy bien aquí, peleando ante mi gente, en mi segunda casa y donde me siento muy cómodo haciéndolo”, manifestó.

Publicidad

Publicidad

ver también Las sanciones que puede recibir Camila Fernández por su error en el himno antes del Canelo vs. Berlanga

A continuación, añadió: “Si se da la oportunidad, ¿por qué no? Sería algo diferente. Pero no es que esté buscando ir a otro lugar”. Mientras tanto, también se baraja la opción de Arabia Saudita, pero para que ello pueda concretarse tendrá que haber sobre la mesa una gran cantidad de dinero.