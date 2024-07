En enero de este año, Shakur Stevenson sorprendió a todo el mundo del deporte y, más concretamente, al del boxeo al anunciar su retiro de la actividad profesional apenas a los 26 años, pero eso ha quedado atrás y todos los flashes están listos para recibir nuevamente a quien supo irrumpir en la escena como una de las grandes promesas de los deportes de contacto.

El estadounidense tiene un récord de 21-0 con 10 de esas victorias por nocaut. El zurdo es una aplanadora, pero de manera improvista decidió ponerle una pausa a una carrera que venía en ascenso. Ahora, poco después de cinco meses del mensaje de despedida, Stevenson está listo para volver con un cruce con Óscar de la Hoya en el medio.

Cuándo y contra quién pelea Shakur Stevenson

Su rival este sábado será Artem Harutyunyan y las expectativas no son muchas, ya que el alemán no está pasando por su mejor momento, aunque los números marcan que acumula 13 victorias con siete nocauts y una derrota. Es aquí donde entran los cuestionamientos hacia Shakur, a quien se lo acusa de elegir peleas “seguras” para no poner en riesgo su buena racha ni su cinturón ligero. Su estilo de pegar y salir lo vuelven a alguien un tanto aburrido para los espectadores, quienes esperan ver al medallista olímpico de plata en Río 2016 pelear con algunos de los más peligrosos.

Stevenson quiere defender su título del CMB (IMAGO)

En medio del stop que le puso Stevenson a su carrera, apareció de la Hoya. La leyenda del boxeo mexicano, dedicado hace tiempo a la promoción de boxeadores, le llevó a Shakur un nombre que ilusionó a todo México. Fue entonces que hace unos meses, Óscar soltó: “Me encantaría ver a William Zepeda con cualquiera, con Shakur Stevenson. Shakur, si estás mirando, sigamos adelante, vamos”.

La respuesta del estadounidense no tardó en llegar y fue de manera auspiciosa para todas las partes involucradas: “Estoy listo en julio. Hagámoslo realidad. Contacta a mi promotor, Oscar”. Finalmente Stevenson se decantó por otro rival, pero la mesa está servida para lo que el público desea ver.

Zepeda, una bestia que huele sangre en Stevenson

William Zepeda tiene apenas 28 años, pero un récord de 29 victorias con 25 nocauts y ninguna derrota lo vuelve en un peligro para cualquiera que se lo cruce. La espera está en ver cómo es el retorno al ring de Shakur, quien no pelea desde noviembre del año pasado, cuando venció a Edwin de los Santos. México estará atento a la pelea de este sábado en New Jersey, porque ahí puede estar la carnada por la que irá Cepeda en la búsqueda del cinturón CMB de los ligeros.

Zepeda y de la Hoya van por Shakur. (Instagram de William Zepeda)

Para Shakur es la última pelea en el contrato con la promotora Top Rank, por lo que su presentación es importante para su futuro. Allí se abrirá el abanico de posibilidades con la bandera de México a la vista.

