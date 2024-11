👤 Nicolás Tagliafico en @infobae: “En un futuro me gustaría ser entrenador. Desde muy chico tuve entrenadores muy inteligentes en ese aspecto. Siempre lo nombro a Ricardo La Volpe, fue un entrenador que me marcó. Tuve a muchos que me hicieron agarrar ese gustito por lo…

60 Reply Copy link