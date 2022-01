Sin tener la confirmación todavía de si podrá o no defender su título mundial de peso pesado ante Dillian Whyte, con Andy Ruiz también en la mira de Top Rank pero sin novedades en las negociaciones, Tyson Fury ha decidido empezar a evaluar otras posibilidades de involucrarse en un megaevento.

Cuano nadie lo tenía en los planes, entonces, El Rey de los Gitanos se mostró dispuesto a dar lugar a un desafío que le lanzó hace ya algunos días el campeón mundial de peso pesado de UFC Francis Ngannou, quien lleva tiempo con el deseo de involucrarse en un combate de boxeo.

"Va a suceder. Incluso cuando UFC y yo finalizamos el contrato, la parte del box tiene que estar involucrada. No me veo a mí mismo retirándome de los deportes de combate sin boxear. Tyson Fury, Deontay Wilder. Me gustaría ponerme a prueba a ese nivel", había declarado Ngannou en diálogo con TMZ Sports.

Tyson Fury tardó solo unos días en recoger el guante, porque a través de sus redes sociales preguntó a sus seguidores si les gustaría verlo enfrentar en un combate del boxeo a una "bestia de UFC", arrobando además al CEO de la promotora más famosa de las artes marciales mixtas, Dana White, y al propio peleador.

Más allá de que habrá quienes critiquen su decisión de involucrarse en una pelea ante un peleador de otra disciplina, el hecho de enfrentar al campeón de UFC podría valerle a Tyson Fury ganancias multimillonarias. Al fin y al cabo, también tiene derecho a pensar en el dinero. ¿no?