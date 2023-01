Muy postergada quedó la posibilidad de ver un enfrentamiento entre los británicos Tyson Fury y Anthony Joshua, quienes hasta hace poco tiempo tuvieron en su poder todos los cinturones de la división de peso pesado y coquetearon más de una vez con hacer un combate de campeonato mundial indiscutible que hubiese sido altamente taquillero.

El que apareció en el medio de los dos fue el ucraniano Oleksandr Usyk, quien venció a Joshua para arrebatarle los cinturones de la AMB, la OMB y la FIB, volviendo a derrotarlo en la revancha para no dejar ninguna duda sobre su condición de monarca en la categoría de élite del boxeo.

Sin embargo, Fury y Joshua podrían seguir teniendo un objetivo común ahora que apareció en el horizonte, de manera inesperada para ellos, un peleador de artes marciales mixtas que, habiendo logrado la condición de agente libre, quiere incursionar en el boxeo enfrentando nada menos que a estas dos estrellas.

Se trata de Francis Ngannou, peleador camerunés de 36 años que fue uno de los grandes campeones de peso pesado que tuvo la UFC en su historia, pero que rompió el vínculo con la promotora meses después de defender su corona derrotando en decisión unánime a Ciryl Gane.

Ngannou dijo que tanto Joshua como Fury son sus dos grandes objetivos en el boxeo, aunque apuntó munición pesada especialmente contra el campeón mundial del CMB. "No se dónde estará Tyson Fury. Antes no podía negociar nada por mi cuenta. Ahora sí puedo. Así que por qué no lo hacemos", expresó Ngannou.