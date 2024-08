TNT Sports perderá a uno de sus narradores claves de cara a la temporada 2024-2025 de la Champions League. Se trata de Raoul Ortiz, quien este lunes 5 de agosto anunció la sorpresiva noticia a través de sus redes sociales.

Con un mensaje que publicó tanto en X (ex Twitter) como en Instagram, el ex periodista de Televisa se despidió de la señal estadounidense después de tres años. “Quiero comunicarles que he tomado la decisión de no renovar mi contrato con TNT y Max. No ha sido una elección sencilla, pero estoy plenamente convencido de que es lo mejor para mí”, escribió.

En tanto, el comunicador, que se destacó por sus transmisiones de la Champions League junto a otros periodistas como Marion Reimers, Majo González y Ricardo Murguia, se tomó el tiempo para agradecer a TNT Sports y tranquilizó a sus seguidores al consignar que seguirá estando en el mundo de los medios de comunicación, aunque no precisó en dónde continuará su carrera.

“Quiero agradecer a @tntsportsmex por su cariño y respaldo durante estos tres años que, sin duda, fueron maravillosos. Les deseo mucho éxito”, expresó. Y agregó: “En los próximos días estaré anunciando mi nueva casa, no se van a librar de mí”.

Los mensajes de sus colegas

Naturalmente, la publicación de una de las voces del torneo más importante a nivel clubes de Europa causó distintas sensaciones en sus seguidores y colegas, quienes le desearon lo mejor en la nueva etapa que se avecina en su carrera.

Uno de los que le dejó su mensaje fue Alberto Lati, quien escribió: “¡Muchísimo éxito, Pollo! Felicidades por todo lo logrado y convencido de que seguirás rompiéndola”.

Raoul Ortiz anunciará en los próximos días dónde continuará su carrera. (Instagram de Raoul Ortiz)

En tanto, Fernando Esquivel complementó: “Mi hermano, las tardes de Champions no serán las mismas sin ti, pero será un lujo escucharte narrando en otra casa. Mucho éxito a donde vayas, eres un crack, un chingón”.