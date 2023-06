Luca Martínez Dupuy, el delantero estrella de Rosario Central, se encuentra en el centro de atención de los aficionados al fútbol mexicano. En una reciente declaración, el talentoso jugador reveló que está al tanto del interés que el Club Deportivo Guadalajara, conocido popularmente como las Chivas.

La posibilidad de su llegada a tierras aztecas se mantiene viva y los fanáticos de las Chivas esperan ansiosamente su llegada para reforzar al equipo.

La declaración de Martínez Dupuy

El talentoso atacante arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue abordado por la prensa que deseaba conocer su opinión sobre los rumores de su traspaso. Martínez Dupuy, sin desvelar demasiados detalles, dejó claro que está centrado en su entrenamiento y en prepararse día a día, dejando la negociación en manos de su representante.

Con cautela, el jugador expresó: “Sí, hay una posibilidad (de venir a Chivas), pero me mantengo al margen. Me enfoco en lo mío que es entrenar, prepararme día a día. Ellos se encargan del resto, veremos qué pasa en estos días. No sé bien en qué quedaron“.

El deseo de jugar para el país

Después de haber obtenido el subcampeonato en el Torneo Maurice Revello con la Selección Mexicana Sub 23, Martínez Dupuy demostró su deseo de representar a México y jugar en la Liga MX.

El delantero no descarta la posibilidad de unirse al balompié nacional, y sus palabras reflejan su entusiasmo: “Me motiva mucho, esperemos a ver qué pasa. Mientras tanto, seguiré entrenando y preparándome para cuando me toque. Siempre dije que tenía muchas ganas de venir a jugar a mi país, a la liga de mi país, sería un orgullo enorme y lo afrontaría al 100 por ciento“.

Las expectativas por su fichaje

La expectativa por la posible incorporación de Martínez Dupuy a las Chivas ha generado un gran revuelo en el fútbol mexicano. Los seguidores del equipo esperan con ansias que se concrete su fichaje, ya que su talento y habilidad podrían ser un gran aporte para el conjunto rojiblanco.

Mientras tanto, el delantero se enfoca en su preparación y deja en manos de su representante la negociación, manteniendo a los aficionados en vilo hasta que se resuelva su futuro futbolístico.