La tercera jornada del Apertura 2022 de la Liga MX dio inicio el pasado miércoles, pero mañana Chivas volverá a ver acción ante Santos Laguna en el Torreón. El equipo de Ricardo Cadena se encuentra 15º con una sola unidad.

Por otro lado, de cara al choque contra los Laguneros, Ricardo Cadena pone lo mejor tiene para su primera, por lo que repasamos su alineación inicial. A su vez, la Chofis López aceptó acceder a jugar en Pachuca tras convencerlo con una gran suma de dinero.

Chivas se desprende de la Chofis López

Finalmente, en el día de hoy, se supo que Eduardo López aceptó ir a jugar con el jersey de Pachuca para el Apertura 2022 de la Liga MX y fue Guillermo Almada quien dio a conocer la noticia.“Cuando hay un jugador que nos puede elevar la competencia interna, no le puedo cerrar la puerta. Hay una posibilidad de que él venga, quiere venir. Me llamó y me lo manifestó: ‘profe, tengo que solucionar un tema con Chivas, quiero ir a Pachuca, quiero estar con ustedes’. Eso nos alegra, nos complace a todos, a la institución, directiva, futbolistas y a nosotros. Para mí es un buen futbolista, con grandes condiciones”, comentó el uruguayo a Marca Claro.

Chivas y su alineación para enfrentar a Santos

Mañana por la noche, Chivas enfrentará a Santos Laguna en Torreón con el objetivo de sumar de a tres por primera vez en el torneo. Debido a esto, Ricardo Cadena formaría con un 5-3-2 conformado por: en la portería Miguel Jiménez; en la defensa Hiram Mier con Gilberto Sepúlveda, Gilberto Orozco, Alan Mozo y Cristian Calderón; en el medio Fernando Beltrán, Fernando González y Carlos Cisneros; en el ataque Alexis Vega y Roberto Alvarado.