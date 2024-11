Los seguidores de los Diablos Rojos se pronuncian por el hecho de que una de sus figuras no es tenida en cuenta para jugar en su país.

La fase regular del Apertura 2024 de la Liga MX llegó a su fin y los equipos se preparan para afrontar la fase de series mata-mata. El Play-In y la Liguilla están cerca y los entrenadores apuntalan sus equipos para conquistar el preciado trofeo de la Primera División.

Sin embargo, hasta el inicio de esta etapa final, una Fecha FIFA de Selecciones paró en seco la actividad en el plano local. Los diferentes países se ponen a prueba en las competencias que les toca disputar. En el caso de la Selección Mexicana, afronta los cuartos de final de la CONCACAF Nations League.

Otras nacionales disputan Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y otras simplemente disputan amistosos. Más allá de esto, la afición de un cuadro de México muestra su enfado por la no convocatoria de su máxima figura a su selección, en la que exponen que podría destacar.

Y se trata de Paulinho, el artillero portugués que llegó a Toluca en el último mercado de pases y desde entonces no es convocado a la Selección Portuguesa, que actualmente disputa la UEFA Nations League. Más allá de arribar a tierras mexicanas, hace mucho que el goleador no es convocado con los lusos. Con sus números actuales, sorprende que no sea tenido en cuenta por el DT Roberto Martínez.

“La única convocatoria que estoy esperando…”, publicó un aficionado de los Diablos Rojos en ‘X’ acompañado de una foto del jugador. En esa publicación se sumaron a opinar seguidores del Sporting Lisboa, club anterior del delantero, comentando la misma indignación por la falta de oportunidades para el futbolista.

¿Cómo es el Apertura 2024 de Paulinho con Toluca?

En su primera incursión en el futbol de México, el delantero está siendo uno de los mejores jugadores del torneo. Ha tenido un impacto inmediato a raíz de sus estadísticas. En los 17 partidos que jugó de la fase regular, 16 de titular, marcó 13 goles y realizó 5 asistencias. Y no solo en números rinde, si no que se ha transformado en un líder del equipo casi al instante.