Mientras Chivas se prepara para el próximo torneo, Raúl Gudiño confensó que no quería irse del Rebaño.

Al igual que en otros torneos, Chivas nuevamente se vuelve a reamar tras no ganar un trofeo a lo largo de la temporada. Una de las decisiones calves que debe resolver el equipo de Guadalajara es con el técnico. Por el momento, Ricardo Peláez tendrá que definir entre Ricardo Cadena, quien llevó al Rebaño a los Cuartos de Final de la Liguilla, y el uruguayo Diego Aguirre.

Por otro lado, mientras esto se define, el Rojiblanco sufre debido a que perdió a Sergio Flores hombre clave en el medio campo y con una estadística única en el campeonato nacional. A su vez, en las últimas horas se supo que Raúl Gudiño no quería abandonar Verde Valle.

Sergio Flores y su estadística única en Chivas

En el día de ayer se supo que Sergio Flores fue intervenido quirúrgicamente y se perderá el inicio del Apertura 2022. Sin duda Chivas sufre con su perdida debido a que mantuvo una estadística única en al Liga MX el Morsa tuvo un 90 por ciento de efectividad en sus pases: acertó 691. De acuerdo con los datos de GolStats, empresa de tecnología especializada en futbol, el mediocampista del Guadalajara terminó por debajo del brasileño Rafael Carioca y el argentino Guido Pizarro, elementos de Tigres, y de Claudio Baeza de Toluca.

Raúl Gudiño no quería irse de Chivas

Finalmente, Chivas tendrá nuevo portero tras varios años y el encargado de defenderlo será Miguel Jiménez, mientras que Raúl Rangel saldrá del Tapatío para comenzar a adquirir experiencia en el primer nivel del futbol nacional. Por otro lado, en las últimas horas Raúl Gudiño no quiso dejar el Rebaño al declarar que “Fue mi idea quedarme en Chivas, estar en esta institución y lo único que puedo decir es que llegué jugando y lamentablemente, por la lesión de un compañero, pero también me voy jugando que es lo más importante y es con lo que me quedo”.