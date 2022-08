En el día de hoy volvió a ver acción Chivas Guadalajara y como a lo largo de temporada 2022-2023 volvió a decepcionar. Esta vez, el equipo de Ricardo Cadena perdió por 2-0 ante Los Angeles Galaxy en el Sofi Stadium de California.

De esta manera, el Guadalajara quedó afuera de la League Cup luego de caer ante el cuadro en el que milita Javier Hernández. A su vez, Ricardo Peláez habría presentado su renuncia a director deportivo del Rebaño Sagrado.

Chivas no pudo ante el LA Galaxy

En el primer encuentro de la League Cup, Chivas volvió a decepcionar deportivamente tras perder por 2-0 contra Los Ángeles Galaxy. Dejan Joveljic y el mexicano Jonathan Pérez, quien anotó un golazo, marcaron los goles de la victoria angelina. A su vez, la polémica comenzó a estallar luego de que Javier Chicharito Hernández haya gritado el gol de su equipo.

Ricardo Peláez quiso renunciar a Chivas

En el día de hoy, el director deportivo de Chivas confirmó que presentó su renuncia, pero que no se la aceptaron. “Sí pensé en irme, pero Amaury (Vergara) no me aceptó mi renuncia", confirmó Ricardo Peláez quien había tomado esta determinación por el mal momento que vive el Rebaño y que no está gusto con el juego del Rojiblanco.