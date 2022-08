Chivas Guadalajara volvió a fallar en la Liga MX luego de haber perdido 2-1 por la jornada seis del Apertura 2022. Debido a esto, el Rebaño Sagrado se ubica 16º con apenas cinco puntos de 18 posibles.

Por otro lado, con el clásico Tapatío a la vuelta de la esquina son fuertes las críticas que hay en torno a la continuidad de Ricardo Cadena. Por otro lado, en conferencia de prensa se mostró firme para seguir en el cargo.

Chivas no pudo con Mazatlán

En Sinaloa, Chivas volvió a fallar en la Liga MX luego de caer contra Mazatlán por 2-1. Alfonso Sánchez y Oswaldo Alanís anotaron para el local, mientras que Zaldívar marcó el empate parcial. A su vez, Fernando el Oso González vio la roja y no estará presente en el Clásico Tapatío.

Cadena confiado en revertir el mal momento

Luego de la derrota de Chivas, Ricardo Cadena se mostró firme como entrenador del Guadalajara y dijo que su continuidad depende de la directiva. “Esa pregunta es para nuestra directiva. De mi parte estoy muy dolido, muy triste por no conseguir el objetivo de este compromiso. Acabo de hablar con el grupo, no podemos escondernos. No voy a esconderme, porque el tema está ahí, el problema lo tenemos. Esa pregunta la puede responder la directiva”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.