Chivas de Guadalajara continúa viviendo días de alivio, alegría e ilusión, luego de la gran goleada por 4-1 ante Pumas en el Estadio Akron. El Rebaño Sagrado, además, confirmó a su rival en la Liguilla: Atlas. Habrá clásico tapatío para ver quién se mete en las semifinales del Clausura 2022.

Tras el contundente triunfo ante Chivas, en Bolavip te contamos las principales novedades del equipo en este 9 de mayo, entre las que se destacan una desafortunada noticia, como lo fue la dura lesión que sufrió Jesús Angulo. Pero además, Fernando Beltrán le tiró una indirecta a Flores.

Grave lesión para Jesús Angulo

En la victoria ante Pumas, la mala noticia fue la dura lesión que sufrió Jesús Angulo. El mediocampista rojiblanco quedará descartado no sólo del Clausura 2022, sino de compromisos a futuro para su equipo, ya que sufrió una factura de peroné luego de disputar una pelota con Alfredo Talavera, guardameta de Pumas UNAM.

Beltrán carga contra Vucetich

En los últimos meses, el mediocampista Fernando Beltrán se ha transformado en uno de los jugadores más queridos por la afición. Ante Pumas, además, marcó un verdadero golazo y al término del encuentro dejó un mensaje claramente dirigido para su ex entrenador, Víctor Manuel Vucetich: “Pasé muchas situaciones con el técnico anterior, cosas que fueron rompiendo la relación, yo siempre entendí que no fui de su gusto, nunca lo fui, nunca logré llenarle el ojo. Me costó mucho querer venir a entrenar a veces, esa sensación de que por más que haces no llenas al entrenador y tanto al punto que si busqué una mejores opciones, quise ir a otro equipo donde se diera la oportunidad”.