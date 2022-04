Como se sabe Chivas no jugará en la jornada 12 de la Liga MX debido a que el estadio de Rayados de Monterrey no se encuentra en el mejor estado para competir luego de que Coldplay haya tocado en el Gigante de Acero. Debido a esto, los de Michel Leaño tiene una semana más descanso para preparar el juego ante Toluca.

Por otro lado, en el día de hoy Alexis Vega, quien se encuentra en plena negociación con el Rebaño, estuvo ausente en el entrenamiento. A su vez, Ricardo Peláez dio su opinión sobre el grupo que le toca a México en Qatar 2022.

Alexis Vega no entrenó con Chivas

Mientras los fanáticos del Tri estaban atentos a lo que sucedía en Qatar, Alexis Vega estuvo ausente en el entrenamiento de Chivas. Según lo informado por Rebaño Pasión, el atacante del Guadalajara pidió un permiso especial para ausentarse a los entrenamientos por motivos personales, tras haber visto acción con el Tri ante Estados Unidos y El Salvador

Ricardo Peláez dio su opinión sobre el grupo del Tri

Finalmente, el Tri jugará en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022 el cual está conformado por Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Por otro lado, el director deportivo de Chvias, Ricardo Peláez, habló sobre los partidos que afrontará México y expresó, en dialogo con TUDN, que “Qué bueno que nos tocaron los rivales difíciles para que los que sigan los podamos enfrentar con una gran confianza. Me gustó el grupo, tres estilos distintos Argentina, con el que no hemos tenido tanta suerte en los Mundiales. Hemos hecho muy buenos partidos contra Argentina, recuerdo aquel de Confederaciones, en algunos Mundiales, pero es un rival al que le podemos jugar de tú a tú. No hemos tenido suerte, ahora hay que buscarla”.